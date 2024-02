Sanremo 2024, bordata di fischi alla classifica: Geolier primo, dove finisce Bertè

08 febbraio 2024 a

Il grande carrozzone del Festival di Sanremo tra polemiche e canzoni catalizza l'attenzione di media e telespettatori, ma è pur sempre una gara musicale e dopo la seconda serata la classifica, provvisoria, già divide. La graduatoria determinata dalle radio e dal televoto nella notte vede Geolier in testa con ’I p’me, tu p’te', seguono Irama con ’Tu no', Annalisa con ’Sinceramento', Loredana Bertè con ’Pazza' e Mahmood con ’Tuta gold’.

Una "top five" che provoca la reazione rumorosa del pubblico dell'Ariston. Fischi sono piovuti dopo l’annuncio di Amadeus del quarto posto di Loredana Berté. La cantante sembra una delle prreferite del pubblico: anche ieri l’esibizione è stata accolta da cori da stadio, con battiti di mani e cartelli. La camera inquadra una scritta: "Loredana, l’Italia è pazza di te". Lei ringrazia, e chiede di consegnare i fiori ricevuti al termine dell’esecuzione del brano alle coriste dell’orchestra di Sanremo. Contento per la classifica il figlio di Amadeus, Josè, seduto in prima fila, che esulta per il primo posto di Geolier.

Per la terza serata del Festival di Sanremo 2024 in programma questa sera, giovedì 8 febbraio 2024, alla conduzione insieme ad Amadeus Teresa Mannino. Si esibiranno 15 dei 30 cantanti in gara e la classifica sarà determinata al 50 per cento dalla giuria delle radio e dal televoto.