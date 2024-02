Sanremo 2024, Fiorello punge Amadeus: "È comunista", la reazione di John Travolta

07 febbraio 2024 a

John Travolta fa ballare l'Ariston: il divo americano è stato il super-ospite internazionale della seconda serata del Festival di Sanremo, mercoledì 7 febbraio su Rai1. In completo nero, cravatta un po' allentata e sneakers ha salutato Giorgia, grande protagonista della serata, che lo ha accolto sul palco. "Quando avevo quattro anni ho visto La strada per la pima volta con mamma e papà mi è piaciuto moltissimo quel film e mi sono innamorato d Giulietta Masina, mio papà mi aveva detto che era morta perché le avevano spezzato il cuore e ho riposto che non sapevo si potesse morire per quello e lì ho deciso che non lo avrei mai fatto". L'attore ha scherzato con Amadeus: "Complimenti, sei in gran forma per essere al tuo quinto Sanremo". Il direttore artistico ha risposto: "Quindi lo sai anche tu?". "Certo, in America non si parla d’altro", è la battuta che conclude la gag.

Il divo de La febbre del sabato sera e Pulp fiction è finito nel mirino di Fiorello. A un John Travolta apparso spaesato sul palco e all’Aristonello - la postazione dello showman siciliano - Fiorello ha detto, indicando Amadeus: "This is a devil, this is a communist, ha cantato ’Bella ciao", "questo è comunista, è un diavolo". Stoccata sulla dichiarazione di antifascismo di Amadeus e Marco Mengoni alla conferenza stampa di apertura del Festival che ha agitato la prima serata. Poi si tracima nel super-pop con Fiorello e John Travolta si esibiscono nel "Ballo del qua qua" all’Aristonello dopo che Fiore erudisce brevemente l’attore sui passi da fare.