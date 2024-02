Sanremo 2024, Rosa Chemical ci ricasca: il dettaglio osceno sul palco

08 febbraio 2024 a

Aveva promesso che non avrebbe "baciato nessuno", aveva detto Amadeus qualche giorno fa parlando del ritorno di Rosa Chemical al Festival di Sanremo dopo la bufera per il bacio con Fedez della scorsa edizione e i siparietti hot in platea con tanti di amplesso simulato con il marito di Chiara Ferragni. Tuttavia l'artista anche quest'anno ci ha messo la "firma", seppur non in gara e sul palco secondario di Piazza Colombo.

Il cantante ha riproposto "Made in Italy", brano ascoltato un anno da a Sanremo e che è stato un successo. È un inno alla libertà sessuale e non solo, come si evince facilmente dal testo: “Ti piace che sono perverso e non mi giudichi. Se metterò il rossetto in ufficio lunedì. Da due passiamo a tre. Più siamo e meglio è", e via dicendo.

Insomma, niente baci o contatti fisici fuori programma durante l'esibizione di Rosa Chemical. Ma ai telespettatori non è sfuggito un particolare nella scenografia che ha accompagnato la performance. Infatti tra i disegni luminosi proiettati sul palco tra cuori, profili dell'Italia e pupazzetti spuntano dei falli con le ali. Insomma, con Manuel Franco Rocati - questo il vero nome del cantante di Voghera - il limite tra canzone e provocazione è del tutto inesistente.