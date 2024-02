Sanremo 2024, Irama fa scoppiare il caso sui social: "Solo io noto...?"

07 febbraio 2024 a

Ieri sera si è alzato il sipario sulla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Atteso da una schiera di fan e ormai conoscitore del palco del teatro Ariston, Irama è arrivato al centro della scena sfoggiando un nuovo hair look effetto bagnato e ha iniziato a cantare. Già dalle prime note del pezzo in gara, "Tu no", molti telespettatori hanno iniziato a notare una stretta somiglianza con un pezzo conosciutissimo. Parliamo di Someone you loved di Lewis Capaldi. Ovviamente il caso è scoppiato sui social, oggi il mezzo più diretto per comunicare con il popolo del web e non solo.

In particolar modo, le parti del brano che più sono finite nel mirino sono state quelle del pianoforte e della melodia, ma qualcuno ha puntato il dito anche contro il timbro vocale del ritornello. Accuse di plagio infondate, che però stanno dividendo molto in rete. "Ok, Irama è fi*o. Ma questo brano un po' alla Lewis Capaldi è un po' al di sotto delle aspettative che avevo, almeno al primo ascolto. Comunque, gran voce, come sempre", ha commentato qualcuno. "Solo io noto delle somiglianze con 'Someone you loved' di Lewis Capaldi?" o "Irama in versione Lewis Capaldi de noantri non è male", sono alcuni dei commenti che stanno spuntando su X.