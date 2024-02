Sanremo 2024, Loredana Bertè convince tutti ed è in testa: la top five della prima serata

07 febbraio 2024 a

La top five decisa dal voto della Sala stampa del Festival di Sanremo vede trionfare Loredana Bertè con 'Pazza'. Secondo posto per Angelina Mango con 'La noia', terza Annalisa con 'Sinceramente', quarto Diodato con 'Ti muovi' e quinto Mahmood con 'Tuta gold’. Chioma azzurra e style Alice nel Paese delle meraviglie, Loredana Bertè ha svelato al mondo la capacità di giocare su se stessa e "fare da sola”, trionfando nella classifica dei giornalisti.

Nella prima serata di Sanremo 2024 è poi da segnalare l'appello di Dargen D'Amico al termine della sua 'Onda Alta’: “Dedico questo pezzo a mia cugina Marta, che ora studia a Malta. Non tutti i bambini hanno questa fortuna nel Mediterraneo, ci sono bambini sotto le bombe, senza cibo e acqua. Il nostro silenzio è corresponsabilità, la storia e Dio non accettano la scena muta. Cessate il fuoco”. Un messaggio chiaro in riferimento alla guerra che si sta combattendo nella Striscia di Gaza tra Israele e Hamas dopo il brutale assalto dei terroristi dello scorso 7 ottobre.