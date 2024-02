Sanremo 2024, Fiorello fulmina il Codacons. “Denuncia ai cantanti”, battuta al veleno

07 febbraio 2024 a

“VivaRai2!... VivaSanremo!” ha segnato la notte che ha fatto seguito alla prima serata del Festival di Sanremo. Fiorello, Biggio, Casciari e la co-conduttrice Alessia Marcuzzi, si sono collegati a tarda ora in diretta dall’Aristonello, il glass allestito all’esterno dell’Ariston. Fiorello è partito naturalmente dall’evento terminato poco prima di loro: ha sorpreso l’apparizione in apertura di Zlatan Ibrahimovic, che ha poi assistito al resto della puntata in prima fila. “Salutiamo la signora che ha pagato 1000 euro per sedersi in seconda fila e che si è trovata davanti tutta la serata Ibrahimovic - ha scherzato Fiorello -. L’ho vista che si spostava a destra, a manca... Non ha visto il Festival, ma sa tutto delle spalle di Ibra”.

"Il mio bel comunistello": clamorosa bordata di Fiorello ad Amadeus

Dagli ospiti speciali si è passati alle canzoni che hanno caratterizzato la prima serata e lo showman ha fatto satira: “Dicono che la politica non dovrebbe entrare a Sanremo, ma in realtà è entrata nei testi di molte canzoni. ‘Un ragazzo una ragazza’ parla chiaramente di Giuseppe Conte ed Elly Schlein. ‘La rabbia non ti basta’ di Big Mama sicuramente parla di Vittorio Sgarbi. ‘Ricominciamo tutto’ dei Negramaro parla di Matteo Renzi e Carlo Calenda!”. Un passo indietro infine sui temi che hanno caratterizzato la giornata: “Pubblicità occulta? In Rai si può dire solo ‘Televideo’ - ha ironizzato Fiorello sulla multa dell'Agcom confermata dal Tar in merito all'episodio che ha visto coinvolti Amadeus e Chiara Ferragni-. Il Codacons non ci sta, vuole denunciare molti cantanti per questo motivo. Il Tre per pubblicità a una compagnia telefonica, Il Volo a una compagnia aerea e Angelina Mango a un’azienda ortofrutticola!”.