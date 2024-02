Sanremo 2024, Alfa spiazza tutti: scende le scale e...cosa porta in scena

07 febbraio 2024 a

Con 115 punti, ad aggiudicarsi la prima serata sul fronte del Fantasanremo è stato Dargen D'Amico. Il rapper milanese si è lasciato alle spalle il gruppo La Sad, secondi con 85 punti. Terzo gradino del podio per la vincitrice della prima serata, secondo il voto espresso dalla sala stampa, Loredana Bertè, con 75 punti. E Stasera? Chi lo sa. La gara è in corso e i cantanti si stanno sciogliendo, tra bouquet lanciati ai maestri e baci al direttore artistico Amadeus. Ma a guadagnare punti, più di altri, è stato per ora Alfa. Il giovane cantante ha spiazzato tutti e ha portato in scena all'Ariston una scopa.

La scelta di Alfa ha scatenato tantissimi utenti che, sui social, hanno iniziato a condividere la scena e a manifestare entusiasmo, pregustando già i bonus conquistati. Con questa azione, l'artista si è assicurato ben 18 punti, giocandosi il “Bonus Morandi: scopa sul palco”. Colpo, questo, che prende il nome dall’iconico meme di Gianni Morandi, della scorsa edizione di Sanremo, che ha preso la scopa in mano per poter ripulire i fiori distrutti nel corso dell’esibizione di Blanco.