L'eredità, Giuseppe vince 85mila euro. "Regalati", bufera per la Ghigliottina

03 febbraio 2024

C'è discussione sui social l'ultima puntata de L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1. Il motivo è come è andata a finire: ad arrivare ai "100 secondi" ci sono il campione Giuseppe e lo sfidante Paolo, con il primo che ha vinto il duello e si è aggiudicato il diritto di andare alla Ghigliottina, il gioco finale del game show della Rai.

Giuseppe è un veterano: la sua quarta Ghigliottina consecutiva. Ci arriva con un montepremi di 170mila euro che alla fine viene dimezzato e il bottino finale è di 85mila euro. Una bella somma che il campione si aggiudica indovinando la parola che unisce "mettere, carta, parole, camera, amante". Qual è la soluzion? La parola giusta è "musica" e così Giuseppe vince la sfida finale e intasca 85mila euro in gettoni d’oro. Tutti contenti? In realtà sui social c'è maretta. "Gli hanno regalato 85 mila euro", scrive un utente che non è il solo a pensare che il gioco finale del 2 febbraio fosse troppo facile rispetto ad altre serate. "La ghigliottina di domani: sole, cuore, bello, sempre, dolce. Amore??? Sì", ironizza un altro utente.