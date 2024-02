Mare fuori fa boom in streaming. Quante sono le visualizzazioni

01 febbraio 2024 a

Boom Mare Fuori. La quarta stagione delle serie tv ha fatto letteralmente faville in streaming. «Il grande successo del debutto della quarta stagione di Mare Fuori su RaiPlay conferma la straordinaria capacità della Rai di narrare il nostro tempo, affrontando - come in un Romanzo di formazione contemporaneo - temi di grande valore sociale e civile. Per questo, il nostro grazie va a tutti coloro che, a partire da Maria Pia Ammirati e RaiFiction, con grande passione hanno realizzato un’altra grande pagina di servizio pubblico». Così l’Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi commentano i primi dati sulla quarta stagione di Mare Fuori.

Grande soddisfazione per la direttrice di RaiFiction aggiunge: «Il debutto su RaiPlay dei primi 6 episodi dell’attesissima quarta stagione di Mare fuori ha superato ogni aspettativa, ottenendo già nelle prime due ore di pubblicazione 1.136.202 visualizzazioni con oltre 422 mila ore di tempo speso (pari a +82% rispetto allo scorso anno). Questa serie continua a sorprenderci per la capacità di rinnovarsi e rilanciare la sua forza d’attrazione rispetto al pubblico, quello dei giovani in particolare che si riconoscono in un racconto fortemente realistico che, in coerenza con lo spirito del servizio pubblico, colpisce per l’autenticità dei sentimenti con cui descrive il delicato passaggio all’età adulta nella condizione estrema del carcere minorile».