Viva Rai2, "Swiffer-Amadeus": Sanremo? Fiorello a bomba sull'invito a Sinner

31 gennaio 2024 a

a

a

Nuovo appuntamento all’insegna del buonumore con il Mattin Show dei record, condotto da Fiorello, in compagnia di Biggio, Casciari e di tutta la banda. Si parte subito dalla notizia che, nelle ultime ore, sta facendo il giro dei media. “È tornato Swiffer-Amadeus e ogni cosa che tocca diventa polemica!”, scherza Fiorello. “Non lo riconoscevo più, a una settimana da Sanremo non stava succedendo niente e finalmente dall’invito a uno sportivo a Sanremo è montata una polemica che oggi campeggia su tutti i giornali. Jannik non dovevi vincere!”, esclama ridendo, rivolto al campione. “Ma no scherzo, è un bravo ragazzo. È talmente un bravo ragazzo che non vuole andare a Wimbledon per non rovinare l’erba”.

Sinner, ora si apre il caso Sanremo: "Ha già deciso". Il pressing di Amadeus

Dal Festival al commento delle notizie di politica. “Qui si legge ‘Conte - Schlein, carezze e veleni’. Sembra Dostoevskij!”, ride Fiorello. “I due sono i Totti e Ilary della politica italiana. Tra l’altro, sappiamo che anche lei scriverà un libro e s’intitolerà Sola, mentre non siamo riusciti a capire il titolo di quello di Conte”. L’ironia dello showman non risparmia come al solito nessuna forza politica in campo. “Lega e Fratelli d’Italia starebbero prevedendo una nuova regolamentazione sulla caccia, con meno vincoli sulle specie e visori termici per sparare anche di notte”, commenta.

"Non volevo metterti in imbarazzo". Sinner a Sanremo, Amadeus ci ripensa

“D’altra parte, perché lasciare i poveri animali in pace di notte?! A questo punto, scusate, introduciamo anche il mitragliatore per quando passa uno stormo”. In chiusura di puntata una notizia di colore: “Sono la sorella della Lamborghini, lo dice l’esame del Dna preso dalla cannuccia di Elettra”, legge Fiorello dai titoli dei giornali. “Si chiama Flavia Maserati!”, esclama tra le risate in studio. “A quanto pare, si ha la certezza perché il DNA visto al microscopio twerkava”.