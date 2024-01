Sangiovanni difende la ex e sbotta sui social: "Feccia della società"

Francesco Fredella 29 gennaio 2024 a

“Siete la feccia della società la gente soffre per colpa vostra”. Sangiovanni, che si appresta ad andare a Sanremo, sbotta. E sui social la dice senza troppi giri di parole. Per il cantante, nato nella scuola di Amici, si tratta di una grande occasione. È carico come una molla. Molte fan di Giulia Stabile - ex di Sangiovanni – su Instagram l'hanno attaccata senza motivo (forse per additarle ogni tipo di responsabilità sulla loro rottura). Ma Sangio, un ragazzo tenerissimo e dai grandi valori, ha sbroccato. “Ma come c***o state ad andare a commentare i post di un’artista che non c’entra niente? Vivete nella vostra tana con quel telefonino di me**a a sparare c***ate sulla gente senza sapere un ca**o. Non valete niente siete la feccia, lo schifo della società e la gente soffre, sta male per colpa vostra. Neanche le persone che seguite vi vorrebbero mai come fan perché siete penosi e ridicoli e passate la vostra vita su sta m***a a giudicare quella degli altri”, dice.

E ancora: “Vi fate mille like e siete contenti come se la vostra vita fosse realizzata! Siete fo***tamente patetici e vorrei che questo messaggio vi arrivasse per farvi capire che dovete mollare sta roba e fare qualcosa di positivo nella vostra vita invece che continuare con sta cattiveria inutile e infondata nei confronti di tutti. Frustrati siete e basta. Tutti geni tutti esperti e poi siete solo dei babbi seduti sul divano che pensano di sapere com’è la vita degli altri e le emozioni che vivono. E siete i primi che quando succede qualcosa di brutto repost e compassione ma andatevene a fan**lo. Se trasformaste tutto questo in qualcosa di positivo per ognuno saremmo un Paese migliore”. Sangio, alla fine, non ha voluto dare troppe spiegazioni, ma ha condannato gli haters senza giri di parole. “Niente di preciso! Volevo solo condannare l’odio sui social ancora una volta perché voglio combattere questa battaglia che ferisce molte persone. Volevo incentivare a fare del bene. Perdonatemi le brutte parole ma ne ho viste di molto peggio”, ha detto.