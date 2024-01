Sangiovanni svela i particolari della fine con Giulia Stabile: “Vuoto importante”

Alice Antico 15 gennaio 2024 a

In un’intervista a Vanity Fair, Sangiovanni ha parlato per la prima volta della fine della sua relazione con Giulia Stabile. Il cantante non ha perso occasione per raccontare che, nell’ultimo anno della sua vita, ha viaggiato per il mondo e si è dedicato alla musica. A proposito della rottura con Giulia, il cantante ha spiegato: “Scrivere per me è il mezzo migliore per raccontare certe cose. Io faccio musica, perché dovrei spiegare un qualcosa, come la fine di una relazione, attraverso un post su un social media? Le cose più importanti le metto dentro una canzone”.

Poi, a proposito del brano Americana, il suo ultimo singolo dedicato proprio alla fine della relazione con Giulia Stabile, Sangiovanni ha confermato che “Il brano parla di una storia andata all’aria”. Sulla loro rottura, il cantante ha detto di non essere rancoroso, ma di proteggere i ricordi costruiti dentro di lui. Poi ha motivato: “A un certo punto una relazione può finire per mille motivi e non è per forza sbagliato, non ci sono colpe. È triste, certo, perché quando un amore finisce senti un vuoto abbastanza importante ma non è incolmabile, soprattutto a 20 anni. Le cose succedono e non ho più voglia di stare a pensare al perché è successo o al doveva andare diversamente, o ancora a cosa potevamo fare per restare insieme”. E poi ha concluso: “Penso solo ad andare avanti”.