Viva Rai2, Cattelan sgancia la bomba su Sanremo 2025: "Solo se viene Fiorello"

23 gennaio 2024 a

a

a

Nuovo appuntamento con il buonumore per il Mattin Show capitanato da Fiorello, in compagnia di Biggio, Casciari e di tutta la banda. Si comincia, naturalmente, dalla rassegna stampa e, in particolare, dalla polemica sulle recenti dichiarazioni del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. “In confronto, il Generale Vannacci è Vladimir Luxuria”, scherza Fiorello, che subito rincara la dose. “Se la Rai stava cercando qualcuno per la famosa educazione sentimentale, lo ha finalmente trovato. Pensate che Paola Cortellesi farà il prossimo film su di lui”. Si prosegue con le notizie di politica che vedono il Pd in testa alla classifica dei partiti a cui i contribuenti hanno deciso di destinare il due per mille, con ben 8 milioni di euro. “Per questa raccolta fondi pare che la Schlein abbia fatto un Pandoro”, commenta ironico lo showman. “D’altronde, all’atto della dichiarazione dei redditi, è normale pensare a chi soffre. Politici del Pd, da adesso in poi, quando farete le primarie, ci aspettiamo gazebi più belli!”.

"La castità": Fiorello scatenato, così chiama in causa De Martino

E tra una notizia del giorno e l’altra, un grande annuncio a Viva Rai2!. Fiorello, infatti, rivela: “Quest’anno il Festival di San Marino, #UnaVocePerSanMarino, sarà presentato da Fabrizio Biggio”. Dopo questa rivelazione, la puntata prosegue, all’insegna di musica, balli e grandi ospiti. Protagonista dell’intervista di oggi è Alessandro Cattelan, interrogato sulla possibilità di un suo coinvolgimento per Sanremo 2025. “Immagina che domani ti chiami Roberto Sergio e ti chieda di condurre il Festival di Sanremo del 2025”, così lo showman incalza il suo ospite. La risposta di Cattelan non si fa attendere: “Solo se viene Fiorello. Se tu mi dici che è divertente, allora lo faccio”. “Cattelan ha detto sì!” è l’esclamazione di Fiorello. “Alessandro, sta a te farlo diventare divertente. Hai 43 anni, è il momento giusto”.