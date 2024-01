Fiorello scatenato: "La Russa ricoverato perché...", la gag sul saluto romano

19 gennaio 2024 a

Il saluto romano non è reato se non c'è la volontà di ricostituire il partito fascista: la sentenza della Cassazione domina la rassegna stampa di Fiorello nella puntata di venerdì 19 gennaio di Viva Rai2. Nel mirino dello showman siciliano non poteva non finire il presidente del Senato Ignazio La Russa: "Ha cominciato a fare il saluto ieri sera”, ha ironizzato, "è stato ricoverato per una lussazione alla spalla. Sul referto c’è proprio scritto lussazione per saluto romano”.

Sul confronto tra il presidente del Consiglio e il leader della Lega, lo showman legge un titolo: “Meloni piega Salvini. Ora bisogna vedere a quanti gradi... Gradi di lavaggio!” scherza tra le risate di Biggio, Casciari e di tutto il cast. “Tra l’altro sembra quasi che giochino a Monopoli. Salvini vuole la Basilicata, la Meloni la scambia con le Marche e rilancia: Ti do Parco della Vittoria, basta che la smetti!”. Ma non finisce qui e Fiorello prosegue inarrestabile. “Ci sono anche tensioni tra Salvini e Zaia, che appartengono tutti e due allo schieramento della Lega a Nord e quindi…. fanno a gara a chi ce l’ha più a Nord!”. Ironia anche sull’incontro tra Giorgia Meloni e von der Leyen a Forlì. “Non tutti poi sono contenti dell’incontro tra Meloni e la Presidente della Commissione europea, tra queste due bionde…. Pensate che il legame con il nostro Governo è talmente forte che il cognato di Giorgia, Francesco Lollobrigida, si è pettinato come la von der Leyen”.