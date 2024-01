Oscar, "Io capitano" di Garrone candidato come migliore film straniero

23 gennaio 2024 a

Primo passo per "Io Capitano" di Matteo Garrone nella corsa al Premio Oscar. Il film che racconta il drammatico periplo di due ragazzi africani verso l’Italia è entrato nella cinquina dei migliori film stranieri candidati all’ambita statuetta.

La sera degli Oscar, il prossimo 10 marzo, ’Io Capitanò di Matteo Garrone se la dovrà vedere contro il giapponese "Perfect Days" e "Zone of Interest" (Gran Bretagna), due tra i film più quotati della stagione, oltre a "Society of the Snow" (Spagna) e il tedesco "The teachers’ Lounge". Questi infatti gli altri film prescelti per concorrere nella cinquina del Miglior Film Straniero.