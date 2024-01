Grande Fratello, Mirko e Perla stanno insieme: la "prova" dell'amore

Francesco Fredella 22 gennaio 2024 a

Mirko e Perla stanno insieme. Non ci sono più dubbi al Grande Fratello. E, a questo punto, qualcosa potrebbe essere sfuggito. Riavvolgiamo per un attimo il nastro: Mirko Brunetti è andato contro Giuseppe Garibaldi (uno dei concorrenti del Gf vip) accusandolo di provarci con Perla Vatiero. “C’è malizia da parte tua. Io non parlo di lei e non posso dirle nulla di negativo, ma sto parlando con te! La stai anche usando e fai i giochi di strategia", ha detto nella casa più spiata d'Italia. Ma Federico Massaro, durante una confessione a Fiordaliso, è andato giù pesante così: “Se Mirko ha detto quelle cose significa che non si fida così tanto di lei e delle sue capacità di giudicare una persona. Perla sta benissimo con Giuseppe. Mirko ha detto solo tante cavolate per fare il pavone. In puntata ha trovato le pa**e che qui dentro non aveva. Fino a ieri diceva che Giuseppe era un amico e adesso dice queste cose assurde. Perla è una ragazza intelligente e sveglia e lui deve lasciarla libera".

Poi è arrivata la confessione di Paolo Masella. “Guarda che stanno ancora insieme Mirko e Perla”, ha detto il gieffino. Caso chiuso? A quanto pare sì. Quella di Paolo è a tutti gli effetti una confessione fortissima, anche un po' piccante. “No, stanno insieme! Sì, fondamentalmente stanno ancora insieme. Come in che senso? Vabbè dai, si rimetteranno insieme, si vede chiaro da come si comporta lui e cosa fa lei e come reagisce", tuona Paolo.