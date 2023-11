Mastronardi boccia il ritorno dei Cesaroni: perché non li guarderei più

19 novembre 2023 a

Cesaroni, il ritorno. Se ne parla insistentemente e Alessandra Mastronardi si sbilancia in un'intervista pubblicata sul Corriere della Sera. L'attrice deve tanto alla serie ma non ha nessuna intenzione di tornare nei panni di Eva Cudicini. "No, non prenderei parte a un eventuale ritorno dei Cesaroni - ha detto Mastronardi - I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio che, nel frattempo, dovrebbe essere diventata nonna. Ho preso una decisione e, quando lo faccio, non torno indietro: non ero più io, volevo alzare l’asticella. E no, non guarderei neanche la serie, piuttosto preferirei andare a cena con il cast“.

E la Mastronardi si è espressa anche sull'ipotesi Sanremo. “Non ci andrei, non è il mio - ha detto sul Festival - Sento una responsabilità come attrice, non per prendermi sul serio ma perché credo la dovrebbe sentire chiunque abbia un pubblico. Soprattutto i politici ma pare che se lo dimentichino: ormai non c’è differenza tra un reality e una sessione in Parlamento. Dicono che siano lo specchio dell’Italia ma no, noi non siamo così“.