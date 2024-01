Domenica In, ecco la lista dei superospiti di Mara Venier: grandi attori

05 gennaio 2024 a

Cresce l'attesa per la prossima puntata di Domenica In, il programma che alterna le interviste a spazi di puro intrattenimento. Superato l'appuntamento del 31 dicembre, con cui Mara Venier ha chiuso l'anno, è tempo di capire che cosa Rai 1 ha in programma per il primo incontro della conduttrice con il suo affezionato pubblico. A rivelare quest'indiscrezione è il sito Tvblog. A un mese dal quinto Festival di Sanremo di Amadeus, ampio sarà lo spazio dedicato alla kermesse musicale più amata e seguita d'Italia. Prenderanno parte a questo dibattito i cantanti Bobby Solo, Nicola Di Bari, Maria Occhiena, Donatella Rettore, Marino Bartoletti e i Cugini di campagna. Insieme a loro l’astrologo Paolo Fox.

I telespettatori resteranno incollati alla tv quando a conquistare la scena sarà Luca Argentero, presto di nuovo sul piccolo schermo grazie a Doc, la fiction di genere medical drama. Il protagonista sicuramente racconterà dei retroscena sul set e sulla nuova stagione, in onda da giovedì 11 gennaio su Rai 1 per otto puntate. Ma non è finita qui perché altri, bravissimi attori, presenteranno ai presenti i loro nuovi progetti. Sergio e Pietro Castellitto parleranno del film Enea, nelle sale dal prossimo 11 gennaio.

Ospite anche Jasmine Trinca, presto protagonista della serie La Storia, tratta dal romanzo di Elsa Morante e in onda per 6 puntate a partire dall’8 gennaio 2024. Tempo anche per la musica. Mario Biondi parlerà e canterà del suo album "Crooning Undercover". Grande chiusura con con la musica di Alberto Urso, che proporrà a tutti il suo nuovo singolo “Mille domande“.