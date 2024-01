Britney Spears dice addio alla musica: "Ora mi diverto così"

06 gennaio 2024 a

Britney Spears smentisce le indiscrezioni e assicura di non avere alcuna intenzione di tornare nell’industria musicale. Le voci secondo cui starebbe pianificando un ritorno in studio non sono altro che «pattume» ha detto la (ex) popstar. Secondo alcuni media statunitensi avrebbe consultato alcuni autori di testi, tra cui Julia Michaels e Charlie XCX, per il suo decimo album in studio. «Giusto per chiarirci che la maggior parte delle notizie sono spazzatura!!!» ha scritto la cantante su Instagram. «Continuano a dire che mi rivolgo a persone a caso per fare un nuovo album...Non tornerò mai più nell’industria musicale!!!». Ha aggiunto di scrivere musica solo per divertimento e ha anche rivelato di aver scritto più di 20 canzoni per altri artisti negli ultimi due anni. «Sono un ghostwriter e sinceramente mi diverto così!!!» ha scritto la cantante nota per successi come "Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again", e "Toxic".

Nell’agosto 2022, la Spears ha pubblicato il suo primo inedito da quando non è più sotto tutela, una situazione che condizionava quasi ogni aspetto della sua vita. "Hold Me Closer" - un duetto con Sir Elton John - ha segnato il ritorno della Spears alla musica dopo una pausa di sei anni. I fan hanno chiesto a gran voce il suo ritorno alla musica e, sebbene in precedenza abbia lasciato intendere di essere cauta nel tornare nel settore, questa è la prima volta che lo esclude inequivocabilmente. L’anno scorso ha pubblicato il suo libro di memorie, intitolato "The Woman in Me" che descrive dettagliatamente la vita vissuta sotto tutela e rivela di aver avuto un'interruzione di gravidanza mentre frequentava Justin Timberlake.