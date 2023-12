Laura Pausini stoppa il concerto: "La sto annoiando?". Reazione clamorosa

30 dicembre 2023 a

a

a

Laura Pausini ha lasciato il suo pubblico di stucco. In Italia ora e nel mondo poi, la cantante romagnola è in tour con il suo nuovo show. Nel corso del concerto organizzato al Nelson Mandela Forum di Firenze, la cantante ha deciso di stoppare tutto e, una volta ottenuto il silenzio, ha raggiunto la platea. Il motivo? Uno spettatore ha trascorso gran parte del tempo con il telefono in mano. Sebbene nella folla sia difficile distinguersi, il dettaglio non è sfuggito alla protagonista della serata che, dopo essersi messa di fronte a lui, ha preso il microfono e ha iniziato a parlare. "Mi avvicino un attimo a questo signore. È tutta la sera che manda messaggi e siccome, purtroppo, io ho questo carattere... sono del Toro": così ha esordito.

"Vuoi sapere chi ho votato?", Fiorello allo scoperto con Chiocci: l'intervista dopo il Tg1

Poi c'è stato uno scambio di battute divertenti. "È tutta la sera che manda messaggi, la sto annoiando?", ha chiesto sorridendo Laura Pausini. "E lei? Che segno è?", ha domandato quindi facendo riferimento ai segni zodiacali e ironizzando sui diversi caratteri. L'uomo ha risposto e lei ha rincarato la dose: "Ah, dei Gemelli? Ve l'ho detto, porca miseria, a me i Gemelli mi prendono tutti un po' per il c**o". Il pubblico si è abbandonato a una risata fragorosa. Non soddisfatta della risposta, l'artista si è informata su cosa quello spettatore stesse facendo e lui, in maniera onesta, ha spiegato che stava cercando i nomi delle coriste.

Rai, un 2023 da record: le tre reti generaliste vincono la sfida

Ancora risate dei presenti e boato al Nelson Mandela Forum. "Te li dico subito, le ho presentate quando te scrivevi": questa la bordata finale della cantante, che poi ha mimato una mossa ripresa dall'immagine che l'uomo le ha mostrato. La scena, presto diventata virale sui social network, è stata prontamente ripresa da un altro spettatore che, cogliendo subito il siparietto in arrivo, ha tirato fuori il cellulare.