Fiorello, l'intervista dopo il Tg1 con Gian Marco Chiocci: "Vuoi sapere chi ho votato?"

Fiorello a 360 gradi, come non lo avete mai visto, né sentito. Per la prima volta lo showman apre letteralmente le porte di casa e si racconta al Tg1 senza veli, paure e ipocrisie. Il ritratto inedito e intimo dello showman della televisione italiana andrà in onda questa sera, sabato 30 dicembre, subito dopo il Tg1 delle 20. In ’Stasera parlo io', infatti, il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci intervista Rosario Fiorello che parla a del suo futuro, rivela i segreti di Sanremo, su Amadeus racconta di tutto, racconta la sua vita spericolata - «che rifarei anche con le cadute» - i suoi amici, i nemici, la politica - «vuoi sapere chi ho votato?» - Giorgia Meloni babysitter e tanto altro. Un ritratto inedito ed emozionante di uno dei personaggi più amati.