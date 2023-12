Festival di Sanremo, Amadeus pubblica il primo promo: cosa dice nello spot

25 dicembre 2023 a

a

a

Conto alla rovescia per il Festival di Sanremo. Manca ormai poco più di un mese alla 74esima edizione della kermesse ospitata nella città dei fiori. E la Rai scalda i motori. Dopo aver diffuso l'elenco dei trenta cantanti in gara, viale Mazzini dà il via libera al primo promo. Amadeus è naturalmente l'indiscusso protagonista e gioca anche col suo nome.

“Un altro anno insieme - dice Amadeus seduto al tavolo mentre (si scoprirà) parla con un televisore - Sai? Stavo ripensando al nostro primo incontro, mi è bastata una serata ed ero perdutamente innamorato di te. Mi sono detto: ‘Questo è un amore che durerà per tutta la vita’. Solo a guardarti mi emoziono ancora, ma il 6 febbraio che fai?“. “Ti spiego il televoto?“