Ballando con le stelle, panico in finale e blackout. Milly Carlucci: "È saltato tutto"

24 dicembre 2023 a

a

a

Stupore e paura a Ballando con le stelle, in onda sabato 23 dicembre su Rai1. Durante la finale dello show condotto da Milly Carluccci, infatti, la diretta è stata improvvisamente interrotta e in onda si è visto solo lo schermo nero. Poco prima Wanda Nara e Pasquale La Rocca, che poi avrebbero trionfato ormai a notte fonda, avevano battuto in semifinale il figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano, e Lucrezia Lando. La conduttrice stava annunciando l'altra semifinale tra Simona Ventura e Teo Mammucari quando improvvisamente si è fermato tutto. È partita la pubblicità, poi Techetechete, classico programma "tappabuchi".

Dopo la sorpresa, ci sono stati lunghi minuti di preoccupazione: cosa è successo a Ballando con le stelle? Dopo circa mezz'ora Carlucci si è manifestata sui social spiegando: "È saltato l’impianto elettrico dell’Auditorium. Sono saltate tutte le macchine. Stanno provando a riavviare tutto il sistema e il generatore. Al più presto cercheremo di tornare in onda. Non abbandonate Rai1". Insomma, un problemone tecnico proprio sul più bello. "Questo capita anche nelle migliori famiglie, la tecnologia ci può tradire, nonostante crediamo nella sua infallibilità e possono succedere cose incredibili come queste. Ma siamo qui, non abbiamo perso il nostro entusiasmo, ovviamente c'è stata un'interruzione ma riprendiamo il filo della storia", ha detto poi Carlucci un po' scossa per il blackout, tanto che dopo va in successione tra voti, palette e classifiche: "Posso sbagliare anch’io".