Ballando con le stelle, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando hanno litigato? "Lei piange e lui..."

La coppia formata da Lorenzo Tano e Lucrezia Lando è una delle più amate di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1. Fin dalle prime puntate il pubblico ha intuito il feeling che si stava creando tra i due e poi è sbocciato l'amore. Questa sera il concorrente e la ballerina scenderanno in pista per provare a conquistare la vetta della classifica e ad alzare la coppa al cielo. Tuttavia, a poche ore dall'ultima diretta di stagione, ha iniziato a circolare con insistenza in rete un'indiscrezione che scuote tutti i loro fan. Sembra, infatti, che i due ragazzi abbiano litigato e che lo scontro li abbia portati a un crollo.

Una settimana fa Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sembravano più innamorati che mai. Nessuno avrebbe detto che, a poco tempo dal gran finale, i due si sarebbero concessi una lite. A svelare il retroscena è stata Caterina Balivo. Nel corso della puntata de La volta buona, la conduttrice, in compagnia di Milly Carlucci, ha detto: "Chi vincerà? Io posso dirti una cosa Milly. Mi sono affezionata tanto a Lorenzo Tano e alla sua meravigliosa ballerina. Io mi sono così tanto affezionata a questi due ragazzi dolcissimi. E devo fare anche una rivelazione. Mi hanno raccontato che prima della diretta hanno litigato. E poi lei piangeva e lui si dispiaceva. Davvero Milly è successo! Ma sono molto carini insieme".

La padrona di casa dello show non ha smentito quanto affermato da Balivo. "Sì è tutto vero. Ci sono stati momenti di lacrime. Perché la scorsa puntata ognuno di loro ha raccontato un fatto importante della loro vita. E in particolare Lorenzo ha raccontato il suo precedente amore e com’è andata la storia. Ha spiegato come la rottura di questo vecchio amore l’abbia fatto così tanto soffrire. E allora lì c’è stato un momento di attrito", ha detto Milly Carlucci. "Perché insomma, parlare degli ex compagni non è mai una cosa saggia, non è saggio farlo davanti ai compagni attuali. Lì è successo qualcosa. Però tutto è bene quello che finisce bene. Però a parte queste indiscrezioni, adesso chi alzerà la coppa lo farà perché vince il ballo, vince una cosa che fa bene a tutti. Guardate le età dei nostri concorrenti, da quelli più grandi ai più giovani. Perché il ballo è davvero per tutti", ha aggiunto.