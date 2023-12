Grande Fratello, Beatrice Luzzi lascia la Casa: che succede

20 dicembre 2023 a

Beatrice Luzzi lascia la casa del Grande Fratello. La decisione è arrivata come un fulmine a cielo sereno nella giornata del 20 dicembre. La concorrente e indiscussa protagonista di questa edizione del Grande Fratello è stata chiamata in confessionale e, da quel momento, non ha fatto più il suo ritorno nella Casa. Dovrebbe essere una decisione momentanea ma vedremo cosa succederà nelle prossime ore.

La notizia ha colto di sorpresa i tanti fan del programma Mediaset. Nelle ultime ore Luzzi aveva lamentato un forte dolore al ginocchio. Il suo forfait sarà legato a questo? Oppure in confessionale le hanno comunicato qualcosa che riguarda altri componenti della sua famiglia? Staremo a vedere.