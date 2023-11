Grande Fratello, Ciro Petrone dice basta: “Superati tutti i limiti”. Ma ci sono due new entry

21 novembre 2023 a

Il cast del Grande Fratello 2023 si prepara a vivere nuovi colpi di scena con l'entrata di Sara Ricci e Marco Maddaloni, che si sono uniti a Perla Vatiero tra le new entry apparse nel corso della ventunesima puntata del reality show di Canale 5. Questi nuovi ingressi minacciano di destabilizzare gli equilibri già precari della casa, in particolare quelli di Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares. Sara Ricci, volto noto per il suo ruolo in "Vivere", la soap opera di Canale 5 nella quale ha interpretato il personaggio di Adriana Gherardi. Un'inaspettata riunione con Beatrice Luzzi, sua ex collega sul set nel ruolo di Eva Bonelli. Anche Maddaloni, reduce dalla sua vittoria a "L'isola dei famosi 2019", potrebbe portare tensioni nella casa, specialmente con Grecia Colmenares. Durante il reality show di sopravvivenza, si era parlato di un presunto interesse di Colmenares per il judoka. Ora, con il loro ritorno sotto lo stesso tetto, il pubblico si chiede cosa riserverà loro il destino.

C’è poi da segnalare il ritiro di Ciro Petrone, attore e fino a poco tempo fa uno dei preferiti del pubblico, che ha segnato un momento toccante durante la puntata del 20 novembre. Il concorrente ha confessato il suo malessere persistente e, nonostante la sua popolarità, ha deciso di abbandonare il gioco dopo un incontro con suo fratello Vincenzo. Alfonso Signorini, conduttore del programma di Canale5, nel tentativo di farlo restare nella ‘casa’, ha sottolineato il sostegno e l'affetto del pubblico, ma Petrone ha fatto sapere a tutti che il suo stato fisico e mentale è compromesso: “Non dormo bene, sto nervoso, non sono me stesso. Non è giusto stare qui nel rispetto di tutti. Ho superato tutti i miei limiti. Sono qui da 70 giorni, penso di aver dato quello che potevo. Sono arrivato a un punto in cui non ce la faccio più”. Petrone ha quindi mantenuto la propria decisione di abbandonare la casa di Cinecittà, abbracciando gli inquilini prima di varcare la porta rossa. L'attore ha lasciato un messaggio commovente e poi ha salutato tutti: "Non era giusto rimanere qui, vi aspetto a Napoli”. Porte girevoli al GF.