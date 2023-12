Bianca Berlinguer raddoppia? Il programma dal nome "secretato" da gennaio

20 dicembre 2023 a

Bianca Berlinguer è una dei grandi protagonisti dei palinsesti televisivi 2023/2024. Dopo trentaquattro anni di collaborazione e di successi, la giornalista ha lasciato la Rai ed è diventata un volto di punta di Mediaset. A settembre ha quindi debuttato su Rete 4 con una nuova versione del suo talk-show, per l'occasione nominato È sempre Cartabianca. "Forse qualcuno, anche più di qualcuno, si stupirà di ritrovarmi su questo canale e non vi nascondo che ne sono anche io un po' sorpresa, ma è stata Mediaset a garantire le condizioni migliori per poter continuare quello che in questi anni abbiamo realizzato su Rai 3. La Rai resterà per sempre, davvero per sempre nel mio cuore": con queste parole la conduttrice si era presentata al suo pubblico. Ma l'avventura serale del martedì non è il solo impegno che Berlinguer ha preso con l'azienda.

Come ricorda un articolo pubblicato oggi su Il Foglio, infatti, la giornalista ha contrattato con l'azienda di cui Pier Silvio Berlusconi è amministratore delegato per "una prima serata e un preserale". E sempre su questo articolo spunta anche la cifra pattuita: "Supererebbe i 600 mila euro", si legge. Il preserale in questione è Stasera Italia, un'invenzione di Barbara Palombelli, che da quest'anno si è dedicata alla trasmissione Lo sportello di Forum. "Un primo ciclo lo sta conducendo Nicola Porro, il secondo lo condurrà Berlinguer", si apprende. Dall'8 gennaio, quindi, la giornalista dovrebbe accompagnare gli italiani con il contenitore quotidiano che precede quelli in prima serata. Il nome è ancora un mistero. "I promo sono ossessivi ma il nome non c'è perché sarebbe 'secretato'", si legge ancora.