Ferragni, Corona la travolge: "Figura meschina ma brava attrice". E su Soumahoro...

Il caso di Chiara Ferragni, legato al pandoro e alle uova di Pasqua griffate, sta monopolizzando i dibattiti televisivi. A È sempre Cartabianca, il programma di politica e di attualità di Rete 4, Mauro Corona e Bianca Berlinguer hanno aperto la puntata con il solito e apprezzato dialogo sulle notizie della settimana. Tra queste anche quella che riguarda la maxi multa imposta all'influencer per "pratiche commerciali scorrette" e il suo successivo video di scuse. Lo scrittore, incitato dalla padrona di casa a offrire al pubblico il suo punto di vista sulla vicenda, è stato sincero e non ha usato tanti giri di parole. "Non mi aspettavo tutto questo, non perché avessi particolare fiducia in Chiara Ferragni e Fedez. Ma una persona così, che muove 30 milioni di follower, si riduce a fare una figura così meschina e malinconica": così ha esordito l'alpinista.

"Non aveva certo bisogno di quella cifra... Si è messa la giacca grigia per l'atto di pentimento come Soumahoro", ha continuato, pensando al video con cui il deputato - ora nel gruppo Misto - si dichiarò estraneo all'inchiesta che coinvolge la moglie e la suocera per le gestione di fondi destinati ai migranti. "La pezza è stata peggiore del buco, con la lacrima sull'orlo... Una grande attrice... Ha peggiorato la situazione: se avesse detto 'ho gola di soldi, ho barato', sarebbe stato meglio. Un milione di euro per lei sono 10 euro per me, ha perso la stima mia e di tanti follower", ha concluso Corona, scatenando il sorriso della sua interlocutrice.