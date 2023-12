È sempre Cartabianca, Cacciari asfalta Schlein: “Femminismo nonnista”

20 dicembre 2023 a

Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia, figura nell’elenco degli ospiti della puntata del 19 dicembre di È sempre Cartabianca, il talk show del martedì sera di Rete4 che vede Bianca Berlinguer alla conduzione. In un dibattito che coinvolge anche Concita De Gregorio e Alessandro Sallusti Cacciari è durissimo con l’attuale leadership del Partito democratico: “Sul piano dell’immagine politica il messaggio della Meloni ha elementi fortemente innovativi, con un mix di antico e ultramoderno, un qualcosa che costituisce un messaggio nuovo. Io lo aborro, però lo è. Dall’altra parte c’è Elly Schlein, che è una giovane leader che dovrebbe appunto giocare tutte le sue carte sull'innovazione, presentarsi con dei giovani, ma che si presenta benedetta da Romano Prodi, persona che stimo. Ma è un'immagine decrepita, non so se si rendono conto, io credo che non si rendano conto di niente, un’immagine da femminismo nonnista, alla faccia del patriarcato. Non puoi andare in televisione in un certo modo”.