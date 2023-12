Giannetta lascia Don Matteo, dove la vedremo in tv

14 dicembre 2023 a

Don Matteo, capolinea per Maria Chiara Giannetta. L'attrice foggiana ha dichiarato sulle pagine di Oggi che per lei sta per terminare l'avventura col personaggio di Anna Olivieri. Quella in corso è la quattordicesima edizione della fiction e Maria Chiara Giannetta fa parte del cast fin dall'undicesima edizione. Anche per il pm Marco Nardi, interpretato da Maurizio Lastrico, si tratta delle ultime puntate. Al loro posto ci saranno Diego Martini (Eugenio Mastrandrea), il nuovo Capitano, e la sua ex Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger).

Ma cosa farà la Giannetta? Per lei gli impegni continueranno a essere tanti. E si parla, intanto, del nuovo film di Ficarra e Picone ed è in attesa di tornare sul nuovo set di Blanca. Staremo a vedere...