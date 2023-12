“Barbara d'Urso sta per tornare in tv”. La spifferata, dove approderà la conduttrice

Francesco Fredella 14 dicembre 2023 a

Barbara d’Urso potrebbe tornare presto in tv. Dopo che il suo Pomeriggio5 è stato affidato a Myrta Merlino, la d’Urso si è dedicata solo al teatro (sta girando l’Italia con Taxi a due piazze). Ora, però, il suo contratto con Mediaset sta per scadere: il 31 dicembre è dietro l’angolo. E lei, secondo rumors, di Novella2000 potrebbe approdare su Nove (dove lavora anche Fazio) per un nuovo programma. Prima, però, la potremmo vedere dalla Venier, che l’ha invitata. “Ho chiesto se le va di venire. Però il suo contratto scade a fine anno, quindi è probabile che venga. Spero che accetti il mio invito. Devo dire che mi piacerebbe molto ospitarla“, aveva detto Mara. Ma secondo Novella2000, diretto da Roberto Alessi, la d’Urso starebbe lavorando al nuovo format. “Quella in progetto è una trasmissione più generalista per l’8. In realtà Sky già in passato ci aveva provato con una trasmissione tra cronaca, dibattiti e attualità con Ogni Mattina condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola”, scrive Novella. Intanto, la d’Urso si gode l’abbraccio del pubblico.