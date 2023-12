Giacomo Urtis: "Mi sposo". La spifferata sul futuro marito

Francesco Fredella 11 dicembre 2023 a

a

a

Giacomo Urtis è sparito dalla tv. Da mesi e mesi nessuna apparizione: niente salotti tv (da quando la d'Urso non è in onda a Mediaset), solo molti social e sala operatoria. Ma si racconta, nella Roma che conta, del suo fidanzato. Misterioso. "E' un 32 enne bello come il sole, che conta nel mondo della Finanza", dice una gola profonda. I due non si fanno vedere insieme. Al Red Room di Milano, nuovo locale nei pressi della stazione centrale, è stato avvistato Urtis vestito da "Geisha" giapponese. Lui non risponde al telefono ai giornalisti, ma tutti sono a caccia del nuovo fidanzato del dottor Urtis.

Di chi si tratta? Chi è questo 32 enne, bello, alto, fisicato, ricco? Mistero. Per adesso. Negli ambienti romani nessuno l'ha visto, ma in quelli milanese c'è qualche curioso che giura di averli visti insieme. "Sto aspettando che mi faccia la proposta di matrimonio", avrebbe spifferato Urtis ad un amico vicinissimo alla nostra fonte.