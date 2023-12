Viva Rai2, Fiorello e l'ipocrisia sul clima: "A Dubai col jet privato..."

06 dicembre 2023 a

È già atmosfera natalizia al Foro Italico. Dal glass di Viva Rai si parla di Cop28 e, in particolare, della notizia per cui a Dubai sarebbero andati 315 jet privati. “Fanno la conferenza sul clima e ci vanno con il jet privato?” commenta Fiorello. “Così sembra più che altro una convention di piloti. Pensate che ora dovranno organizzare la Cop29 per i danni che hanno fatto alla Cop28!”, esclama. “Se ci devi andare, lo fai o a piedi come al cammino di Santiago di Compostela o a dorso di mulo. La Meloni però è stata brava: si è fatta portare in spalla da Crosetto a piedi. E sai chi lo frustava? Sangiuliano!", scherza lo showman che poco prima aveva riservato una raffica di battute al ministro della Cultura.

"Con tre donne in coda...": bomba di Fiorello su De Martino, boato nel glass

Ed è sempre il ministro il bersaglio preferito dello showman siciliano per il resto della puntata. “È uscito il nuovo libro di Stefano De Martino” ha annunciato. “Il titolo è Tutte e la prefazione è di Sangiuliano”. E ancora: “Nella settimana di Sanremo vi consiglio di andare a rubare a casa di tutti i cantanti in gara, tanto non ci saranno. Attenti però ai sistemi di allarme. Sapete qual può essere un sistema efficace? Sangiuliano!", continua Fiorello.