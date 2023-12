Buongiorno benessere, gaffe clamorosa: "Pompe e ...", imbarazzo in diretta

02 dicembre 2023 a

a

a

Quale rimedio contro l'appendicite? La gaffe con tanto di doppio senso avvenuta nel corso del programma Buongiorno benessere, in onda su Rai1, sta girando sui social collezionando commenti divertiti e pungenti. Si parla, come detto, delle cure per l'appendicite. La conduttrice Vira Carbone mostra un clistere e afferma sicura: Pompe, pom..ni e pompette non servono".

Gaffe clamorosa di Fazio, spoilera il sesso del bebè di Miriam Leone

Nel pronunciare il curioso elenco, si coglie negli occhi della conduttrice un attimo di preoccupazione: probabilmente si è accorta di aver fatto un po' di confusione con i termini. Dopo qualche secondo di imbarazzo, come si vede nel video rilanciato sui social dall'account Il Grande Flagello, la parola passa a un prof per parlare di russamento... Scatenati i commentatori di Twitter: chi l'ha detto che certe cose, contro l'appendicite, non servono?