Fabio Fazio, gaffe clamorosa con Miriam Leone incinta: rivelato il sesso?

Spoiler sul film, ma anche sul colore del fiocco per la gravidanza di Miriam Leone? Anticipazioni non volute e attimi di imbarazzo nell'intervista di Fabio Fazio all'attrice nel corso della puntata di Che tempo che fa, domenica 26 novembre, sul Nove. Leone è entrata in studio con il pancione insieme a Monica Bellucci, altra star del film in uscita "Diabolik – Chi sei?". Facendo la sinossi della pellicola, Fazio si lascia scappare qualche dettaglio di troppo. "Ma così si capisce", lo stoppa Miriam Leone ma la frittata è fatta. A quel punto il conduttore prova a ribaltare la situazione, e a ogni riferimento alla trama chiede alle attrici in studio: "Ma questo lo posso dire? Lo possiamo dire?".

Sorrisi, ma anche imbarazzo. L'intervista a Leone era iniziata con il tema della gravidanza. L'attrice infatti è a poche settimane dal parto: "Questo è l'ultimo appuntamento di lavoro prima di andare in maternità", spiega attrice sposata con l'imprenditore Paolo Carullo. Fazio ha chiesto allora notizie del sesso del nascituro, con Leone che ha spiegato che lei e il marito hanno deciso di non comunicarlo prima della nascita. Fazio è apparso abbastanza stupito dalla scelta. Nel corso dell'intervista però, una frase scappa a Miriam Leone. "Lo aspetto con ansia? Hai detto 'lo'...", sottolinea Fazio. Altro momento di imbarazzo. E altro "spoiler"?