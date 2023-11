Storie italiane, sfrattata e con un figlio: risolto il caso della donna costretta a dormire in auto

30 novembre 2023 a

La Rai mostra i muscoli e fa servizio pubblico. La storia, a lieto fine, viene raccontata da Eleonora Daniele (nel corso di Storie italiane). La giornalista da mesi si occupa del caso di una donna con un figlio che dorme in auto da sei mesi dopo essere stata sfrattata. Grazie a decine di appelli nel corso di Storie italiane, che ha mandato le telecamere a Porto Ferraio, il caso è stato risolto. In pratica, grazie ad un benefattore anonimo, la donna ha trovato una sistemazione fino a maggio 2024. Un imprenditore del posto le ha offerto una casa, pagando anche tutte le utenze. Lacrime e commozione in trasmissione. Una storia a lieto fine che racconta uno spaccato di Italia: un Paese che sa anche essere solidale.