Festival di Sanremo, tris di donne per Amadeus: tutti i co-conduttori

Un tris di donne diversissime tra loro ma molto ben assortite, Amadeus ha voluto stupire e ci è riuscito. Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini sono le tre co-conduttrici che affiancheranno, nelle serate di mercoledì, giovedì e venerdì, Amadeus alla conduzione della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana, che si terrà dal 6 al 10 febbraio. A sorpresa tre van hanno accompagnato le signore al Glass di «Viva Rai 2» dove ad attenderle c’era l'amico di sempre: Rosario Fiorello. «Comincio ad abituarmi a quello che mi aspetta; ai tuoi collegamenti alle due di notte» ha detto.

Amadeus al Tg1: ecco le co-conduttrici. Poi cala l'asso: "L'ultima sera..."

La prima sera, lo ricordiamo, è affidata a Marco Mengoni, vincitore dell’edizione del 2023, ospite musicale e co-conduttore. E sabato? «Ci sarà Rosario Fiorello», ha svelato Amadeus. «Dovrai fare tutto con me nell'ultima serata» e di tutta risposta Fiorello risponde: «Ama sai che c’è? Me ne vado sul Nove». Quella delle conduttrici è senza dubbio una delle notizie più attese di ogni Festival di Sanremo. Giorgia Todrani, cinquant'anni, la maggior parte dei quali passati con la musica, una passione trasmessa per Dna dal babbo Giulio Todrani, membro del duo canoro Juli & Julie e fondatore dei «Io vorrei la pelle nera». Con la duttilità della sua voce ha spaziato dal jazz al soul, esplorando il blues e il rock. La musica non ha confini per le acrobazie delle sue corde vocali come ha dimostrato al Festival di Sanremo l’anno scorso con il brano «Parole dette Male».

Teresa Mannino, comica e attrice palermitana, 52 anni e una figlia di 13 anni. Laureata in filosofia all’Università degli Studi di Palermo, ha studiato recitazione alla scuola del Teatro Carcano. Nel 1999 viene scritturata per la Lisistrata di Aristofane e per Le piaton de laire di Eugène Ionesco con regista Silvio Pandolfi. Negli anni successivi si scopre però cabarettista, e comincia a lavorare in radio e a esibirsi nel locale milanese Zelig. Sarà proprio all’omonimo programma tv su Canale 5 che Teresa raggiungerà il grande pubblico.

Non ha bisogno di presentazioni Lorella Cuccarini, oggi professoressa di Canto nella scuola di «Amici» di Maria De Filippi. È stata per anni la più amata dagli italiani ancora oggi continua a essere sulla cresta dell’onda. Scoperta da Pippo Baudo, Lorella è stata lanciata proprio su RaiUno con Fantastico 6 e Fantastico 7, i varietà del sabato sera del 1985 e 1986. Nel 1987 seguendo Pippo Baudo, passerà a Mediaset e l’anno successivo entrerà a far parte del cast di Odiens di Antonio Ricci che l’ha lanciata anche come cantante (la sigla del programma, La notte vola, cantata proprio dalla Cuccarini, ha avuto un enorme successo ndr). Ormai affermata professionista ha condotto diverse edizioni di «Paperissima» e di «Buona Domenica» e decine di programmi televisivi, tra cui il Festival di Sanremo 1993 con Pippo Baudo.

Bisogna attendere domenica per conoscere i protagonisti musicali che verranno annunciati nel TG 1 delle 13.30. L’attesa è ancora più resa frizzante dal fatto che pare sia davvero l’ultima che veda impegnatissimo nel duplice ruolo di conduttore e di direttore artistico il mitico Amadeo Sebastiani in arte Amadeus. Il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo aveva svelato la scorsa settimana, la partecipazione del pianista Giovanni Allevi, che sta combattendo la sua battaglia contro il mieloma multiplo, che suonerà di nuovo il pianoforte sul palco dell’Ariston di Sanremo mercoledì 7 febbraio 2024, dopo quasi due anni di lontananza dalle scene.