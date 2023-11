Caso Sanremo, Valerio Scanu contro Pupo: "Perché parla adesso"

29 novembre 2023 a

"Ogni anno prima del Festival di Sanremo cerca di far parlare di sé". La frecciatina velenosa contro Pupo viene da Valerio Scanu che ha preso la parola nel corso del programma di Rai Radio 1 "Un giorno da pecora". Valerio Scanu si riferisce al presunto retroscena svelato da Pupo che ha parlato di un interessamento del Quirinale nell'edizione del Festival 2010 poi vinta da Scanu e in cui Pupo arrivò al secondo posto in coppia con Emanuele Filiberto di Savoia e Luca Canonici. "Ma tirare fuori il Quirinale nel momento in cui Giorgio Napolitano non può neanche querelarlo per quello che dice, fa un po’ sorridere", ha aggiunto Scanu.

Poi Scanu racconta quello che successe dietro le quinte del Teatro Ariston poco prima dell'annuncio ufficiale del vincitore. “Prima di salire sul palco sapevo già di aver vinto, il televoto era già chiuso e fu proprio Pupo a dirmi "hai vinto tu!", era sorpreso e anche contento...Da quanto mi risulta, fu tutto regolare, ovviamente. Ogni anno – ha chiosato a Un Giorno da Pecora il cantante sardo - Pupo prima del Festival fa dichiarazioni che fanno parlare di sé, basta controllare".