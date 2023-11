Viva Rai2, tsunami Fiorello su Roma dopo la sconfitta per Expo 2030: “Neanche San Marino…”

29 novembre 2023 a

Un fiume in piena su Expo 2030. Dal 'glass' del Foro Italico, Fiorello, Biggio, Casciari hanno focalizzato la puntata del 29 novembre di Viva Rai2 sull’ira del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dopo la sconfitta della Capitale contro Riad e Busan: “Il sindaco che dichiarato che i sauditi avrebbero dilagato grazie ai pedrodollari. Ma non è così…Vi pare che i sauditi comprano le cose? Come i mondiali in Qatar, l’Expo, le Olimpiadi... - dice ironicamente Fiorello -. Vedrai che la prossima festa dell’Unità la faranno là”. “Però, Gualtieri – ha continuato Fiorello – bisognava fare qualche cosa, invogliare i giudici. Noi abbiamo investito 30 milioni, contro 190. Con 30 milioni a Roma ci copri una buca. Bisognava magari sostituire la lupa di Roma con una cammella! Ad esempio, abbiamo le buche? Scaviamo! Magari troviamo il petrolio”.

Ma l’ironia dello showman sul tema non si ferma qui: “Facciamo i complimenti a Riad, grazie all’appello di Matteo Renzi. Sai che ha detto Bin Salman, l’amico di Renzi, quando ha visto che Riad era prima? Pare che abbia guardato la telecamera e abbia esclamato: ‘Daje!’”. E sull’Italia terza ha fatto una battuta finale: “Non ci ha votato neanche San Marino!”.

Si prosegue poi con nuove notizie legate al Governo e al Pnrr. “Perché noi siamo TeleMeloni”, ha esclamato Fiorello, prima di andare avanti: “Bruxelles ha dato il via libera alla quarta rata. Sono 102 miliardi… C’è un unico problema, che poi dobbiamo ridarglieli. Come facciamo, con Satispay magari? In omaggio riceveremo due cuscini ergonomici e un comodo piumino per le notti fredde”. La puntata si è poi conclusa con nuove rilevazioni sull’affaire Morgan-X Factor: “Ho una talpa a Sky – ha svelato Fiorello - e so per certo che ci sono due fazioni contrapposte. La casa di produzione, Freemantle, e Sky. La prima vuole Morgan, ma a un certo punto, Sky ha detto ‘Stop Morgan. Stop!’ e Fremantle abbia replicato ‘Ma io lo voglio’. E avanti così”.