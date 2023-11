Mauro Corona: "Io e Pier Silvio...", Berlinguer inviperita: gelo in diretta

28 novembre 2023 a

Attimi di imbarazzo a "È sempre cartabianca", su Rete 4, con Bianca Berlinguer che rimprovera Mauro Corona per una rivelazione inopportuna, tutta interna ai corridoi di Mediaset. Nella puntata di martedì 28 novembre del talk di Rete 4 tutto parte dai soliti problemi di collegamento con lo scrittore alpinista, in onda da casa sua a Erto, sulle Dolomiti. "Andava male in Rai, ma a Mediaset va anche peggio", afferma la conduttrice bacchettando i tenici del programma.

A quel punto a Corona scappa l'informazione evidentemente riservata: "Il 30 vado da Pier Silvio e glielo dico..." afferma lo scrittore che lascia di sasso "Bianchina". La rivelazione sembra legata alle tensioni, denunciate da Corona nello stesso studio a metà ottobre, quando affermò: "Èa rischio la mia partecipazione a È sempre Carta bianca. Faccio un appello a Pier Silvio Berlusconi e a Marina Berlusconi", lanciando l'ipotesi di abbandonare la trasmissione di cui è ospite fisso. "È una cosa che non c'entra con questa situazione. C'è qualcosa che non va bene da molto tempo a Mondadori e a Mediaset, vorrei avvicinare Marina e Pier Silvio Berlusconi. Ho provato in ogni modo, vorrei rivolgermi a chi sta loro vicino", aveva detto. Nelle puntate successive aveva fatto sapere che l'"allarme" era rientrato. E forse a quello si riferiva Corona rivelando la data di un incontro con Berlusconi, ad di Mediaset.

"Ma lei Corona un cecio in bocca non se lo sa tenere", lo rimbrotta Berlinguer. Espressione romana che lo scrittore montanaro non coglie subito: "Un cecio? Avevo capito un cesso e stavo per scagliarmi su di lei", ribatte Corona cavandosi di impaccio.