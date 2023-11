Alessia Marcuzzi, la scarpa sfugge e finisce malissimo: imprevisto in diretta

29 novembre 2023 a

Che botto! Alessia Marcuzzi, conduttrice del game-show di Rai 2, Boomerissima, è finita al centro dell'attenzione mediatica per una clamorosa caduta in diretta. Mentre si cimentava in un ballo con entusiasmo, all'ex modella è sfuggita una scarpa ed è finita a terra. Gli ospiti della trasmissione, tutti a bocca aperta, sono subito andati in suo aiuto per assicurarsi che non si fosse fatta male. Marcuzzi, cercando di imitare dei passi di danza, è volata a terra in maniera del tutto inaspettata. Rialzandosi, la padrona di casa, ha commentato: “Nel frattempo sono caduta, rovinosamente, credo di avere degli ematomi sulle ginocchia. Ma essendo ballerina, i ballerini sono un po’ acciaccati, e vanno avanti lo stesso”.

La caduta di Alessia Marcuzzi a #Boomerissima pic.twitter.com/k0Tn3oogZZ — Trash Italiano (@trash_italiano) November 28, 2023

È un fatto risaputo, però, che l'ironia è la sua arma. Dopo che il video della scena ha fatto il giro del web, scatenando l'ilarità di milioni di utenti, è stata Alessia Marcuzzi stessa a ripubblicare il breve filmato sul suo profilo social ufficiale. "Tutt'appost", ha commentato. I follower, sempre pronti a sostenerla, si sono scatenati. "Mi consola sapere che sei una di noi", ha scritto qualcuno, apprezzando proprio la simpatia della conduttrice. "Mi piace perché sei naturale, spontanea", ha digitato qualcun altro. In rete non è mancata l'ironia: "Tipo stella cadente, ma sempre stella sei" o "Io che vado verso il 2024", si legge.