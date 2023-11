Rete4, chi torna in televisione per opporsi a Fabio Fazio

24 novembre 2023 a

Su Rete4 arriva la mossa anti Fazio. Dopo gli exploit ottenuti dal conduttore su Nove con Che tempo che fa, la rete Mediaset cerca di opporre resistenza e fare contro programmazione. Per questo ha pensato bene di coinvolgere nuovamente Giuseppe Brindisi e la sua Zona Bianca che si era fermata lo scorso 10 settembre dopo una messa in onda per 2 anni e mezzo consecutivi, Natale e estate compresi. Appuntamento, dunque, a domenica 26 novembre in prima serata su Rete4.

Ma che aveva detto Giuseppe Brindisi per annunciare la pausa a settembre. “C’è una novità, vi ricordate quando siamo partiti? Siamo partiti il 7 aprile del 2021, 139 puntate. Siamo andati di lunedì, di martedì, di mercoledì, di giovedì e di domenica, solo il sabato no, ma magari una Canzonissima la facciamo. E allora, dopo 139 puntate siamo un po’ stanchini, come direbbe Forrest Gump e ci fermiamo soltanto per 6 domeniche e poi torneremo qua il 29 ottobre”.