X Factor, con chi vanno i concorrenti di Morgan

Morgan ormai è un ex giudice di X Factor. La decisione è stata presa e giovedì 23 novembre va in onda la prima puntata del talent senza il giudice "incriminato". Ma che fine faranno i concorrenti che erano in gara nella squadra di Morgan? Si tratta degli Astromare che, fino alla fine delle puntate, passerà nella squadra di Ambra Angiolini. “Arriva mamma! Eccoci qua, mo’ che facciamo? - ha chiesto Ambra incontrando i ragazzi degli Astromare - Siete nella mia squadra insieme a Matteo (Alieno) e Angelica. Io penso che abbiate una vita bella su quel palco, voglio solo restituirvi il divertimento di questa esperienza. Spero di potervi essere tanto utile quanto meno nella parte che vi meritate, cioè stare su quel palco”,

E non si è fatta attendere la reazione dei due ragazzi che ora si dovranno adattare “Noi finiamo in squadra con Alieno e Angelica, sto male! Io se fossi da fuori avrei paura di questa squadra”, scherzano i ragazzi. “Per ora abbiamo lavorato più da un punto di vista tecnico musicale, adesso possiamo lavorarci nell’espressione”,