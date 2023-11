Elodie Show 2023, nel momento clou va in scena l'imprevisto: cosa vola dal palco

22 novembre 2023 a

Elodie è tornata a stregare l'Italia con il suo nuovo tour, Elodie Show 2023, Nella tappa preventivata di Napoli, la cantante si è scatenata più che mai. Tra pole dance e coreografie pienamente pop, la cantante ha dimostrato di saper fare di ogni esibizione un unicum. Mentre eseguiva "Elle", uno dei brani tratti dal suo ultimo album "Red Light", però, la cantante è stata sorpresa da un imprevisto. Una ciocca delle extension si è staccata dalla testa dell'artista ed è volata via.

"Show must go on" è sembrato però un imperativo ben noto a Elodie che, di fronte al fuoriprogramma, ha reagito benissimo. Il vorticoso movimento di danza che le ha fatto perdere parte dell'acconciatura è stato per la 33enne motivo scatenante di un sorriso. A riproporre la scena sui social sono molti video che riprendono il momento in cui la ciocca è finita a terra. La star non si è fatta prendere dal panico: al contrario ha mascherato l'incidente e ha portato a termine l'esibizione alla perfezione.