Elodie di stucco, nel momento clou va in scena il gesto con la gonna di Mengoni

21 novembre 2023 a

Elodie e Marco Mengoni hanno infiammato il Forum di Assago. Con No Stress, il brano che ha segnato l'ennesimo successo dei due cantanti, i due talenti della musica italiana hanno fatto divertire il pubblico. Una performance esplosiva ha acceso i presenti. Da mesi circolano sul web video che riprendono il momento in cui il cantautore, durante l'esibizione, toglie il freno e inizia a improvvisare, provocando così le reazioni clamorose della sua compagna di palcoscenico. Il gioco di Mengoni consiste nel fare mosse e gesti inaspettati e ha come obiettivo quello di rendere un momento unico e, in quanto tale, del tutto irripetibile.

Marco Mengoni e Elodie al Forum full video pic.twitter.com/UgtcU991sG — Roberto (@sali_roberto) November 20, 2023

Anche ieri sera, a Milano, il vincitore di Sanremo si è scatenato. Sorridente e pieno di energia, Mengoni è entrato in scena e ha conquistato tutti con la sua grinta. Oltre a simulare, come di suo solito, le scene che le parole della canzone descrivevano, il 34enne all'improvviso ha guardato negli occhi la collega e ha fatto finta di essere pronto a tirare su la gonna che indossava. Elodie, sempre complice e pronta allo scherzo, ha però fermato Marco e, con una mano, gli ha fatto capire giocosamente che non era il caso. Il video della performance dell'artista e dell'ospite sta facendo il giro dei social network e conquistando l'apprezzamento di moltissimi utenti.