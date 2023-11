Femminicidi in Italia, il Tg1 mostra i volti di tutte le vittime

19 novembre 2023 a

La tragedia di Giulia Cecchettin mobilita l'intero Paese. E il Tg1 è in prima linea. Nell'edizione del 19 novembre, il telegiornale di Rai1 ha voluto sensibilizzare gli italiani sul dramma dei femminicidi. Per questo alle spalle della conduttrice sono stati proiettati i volti delle donne vittime di femminicidio nel 2023. Il numero delle vittime è talmente alto che lo spazio a disposizione nello studio non basta neanche a contenerle tutte, comprese quelle del passato.

"Buonasera dal Tg1, ancora una donna uccisa, una ragazza di 22 anni, Giulia Cecchettin - ha detto la conduttrice all'inizio del Tg1 - Intorno a me, li vedete, i volti di tutte le vittime di femminicidio da inizio anno ma non basterebbe questo studio per ricordarle tutte, comprese quelle del passato. Un dramma senza fine che impone a tutti noi una riflessione".