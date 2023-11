Tale e quale show, chiamata a sorpresa di De Filippi. Conti di sasso: "Maria chi?"

11 novembre 2023 a

A Tale e quale show l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Ogni venerdì sera i concorrenti provano a conquistare lo studio e a sbalordire il pubblico imitando grandi personaggi appartenenti al mondo della musica. Grandi protagonisti dello spettacolo sono, però, anche i giurati. In particolar modo, a suscitare l'ilarità dei presenti e dei telespettatori è Cristiano Malgioglio. Il cantautore si lascia spesso andare alla battuta salace e a racconti non programmati tanto da costringere Carlo Conti a richiamare tutti all'ordine. E ieri sera proprio il conduttore del programma è rimasto spiazzato da una chiamata in diretta. All'improvviso Malgioglio ha preso in mano il cellulare e ha detto: "Scusa, ho dimenticato di spegnere il telefono". Poi è successo qualcosa che ha dell'incredibile.

A sorpresa Maria De Filippi in collegamento telefonico a #taleequaleshow



ieri sera a cena con Antonella Clerici e Cristiano Malgioglio #AscoltiTv pic.twitter.com/tqbcuj3w6H — Boomerissima (@Boomerissima) November 10, 2023

Dopo aver risposto, il cantautore, sorpreso, ha annunciato: "È Maria!". "Ma Maria chi?", ha chiesto Conti. "Di Maria ce n'è una sola", ha aggiunto Malgioglio. "Vieni Maria...Sì...Voglio sentire...chi è?", ha continuato il conduttore, mettendo il telefonino all'orecchio. Poi, incredulo, ha aggiunto: "La fa bene però!", alludendo a un'ipotetica imitazione. Ma quando Conti ha avvicinato l'apparecchio al microfono, tutti sono rimasti di sasso. "Ti giuro! Ti giuro!", ha assicurato De Filippi, scatenando così il pubblico. Boato in studio.

"È uno scherzo", ha affermato tra sè e sè il conduttore. Maria De Filippi, allora, ha fatto chiarezza: "Ieri sera ero a cena con Cristiano e Antonella (Clerici, ndr). Sto guardando tutti voi, State andando molto bene e vi vedo tutti i venerdì. Saluta tutti". Con la conferma di Clerici, Conti si è finalmente detto convinto e, sorpreso, ha concluso: "Allora è Maria De Filippi davvero! Come stiamo andando? Un bacio forte, che bella sorpresa".