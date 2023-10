Che tempo che fa, Ornella Vanoni scatenata: lo show sui malanni è virale

16 ottobre 2023 a

La nuova stagione di Che tempo che fa è iniziata ieri sul canale Nove. Dopo anni di Rai, il conduttore Fabio Fazio è passato a Discovery. Il format della trasmissione, che alterna l'informazione all'intrattenimento, però, è rimasto lo stesso così come la sua squadra. Al suo fianco c'è sempre la comica Luciana Littizzetto, alla quale viene dedicato come sempre uno spazio fisso. Tra le novità della nuova versione del programma, la presenza di Ornella Vanoni. La cantante, da sempre nota per la sua simpatia e per l'irriverenza delle sue battute, ha catalizzato già l'attenzione del pubblico e dei telespettatori. Dopo essersi presentata con un pesciolino nella vaschetta, Vanoni ha dato via a uno show sbalorditivo, che ha scatenato le risate dei presenti.

"Mi dicono che hai dimenticato una cosa", ricorda Fazio alla sua ospite. Vanoni si gira verso l'operatore di studi e dice: "Ah ecco, il taccuino". Il conduttore allora spiega al pubblico: "Ornella Vanoni ha deciso di venire qui da noi, regalandoci il suo diario di appunti. Io non so che cosa c'è scritto". La cantante prende la parola e fa chiarezza: "In quest'occasione che mi viene offerta, io ho deciso di sfogarmi. Tutti parlano di malattie, tutti dicono che cosa hanno, fanno vedere tutto. Io non mi sono mai lamentata, adesso voglio raccontare cosa mi è successo. Non voglio raccontare tutto proprio. Mi metto in piedi". L'ospite inizia il racconto e già dalle prime battute è un successo. "Parto per Roma per andare a cantare con Baglioni", esordisce. E dal taccuino spuntano i referti. Boato del pubblico. Poi riprende: "Vado a fare la pipì ed è occupato, rimango lì come una cog****a, poi cado e i gradini un dolore lancinante! Mi riempiono di antinfiammatori e canto seduta. Torno a Milano e arriva uno a farmi la lastra. Mi dice 'Io non vedo niente'. Chiamo un luminare della radiologia, vedo una piccola frattura. Letto per giorni".

Ma non è tutto. Vanoni è un fiume in piena: "Mi ripiglio, mi rimetto in piedi. Vado a Sanremo e vado a prendere la targa Tenco. Arrivo e comincio e mi gira tutta la testa. La cervicale. Faccio il concerto strabene. Torno a Milano e comincio". La cantante inizia a fare dei versi in diretta tv. "Rantolavo. Invece di chiamare il medico come tutte le persone normali, chiamo l'osteopata. Per caso, l'anno prima avevo preso un appuntamento per fare un ecocardio, me lo aveva consigliato Renato Zero. Vado a fare l'ecocardio e mi dicono 'Signora ha una vena...'. Rantolando, mi operano: pacemaker. Che pacemaker! È di nuova generazione, ce l'hanno in pochissimi. Dopo due mesi mettiamo la valvola mitralica. All'inizio mi sento benissimo, organizzo un concerto con le donne. Cado in un buco, in una voragine, la rottura del femore fa un male bestiale", conclude.