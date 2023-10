Pomeriggio 5, Paolo Crepet punge Elodie: "Perché nascondersi dietro a un dito"

12 ottobre 2023 a

Elodie è finita di recente nell'occhio del ciclone per aver girato il video dell'ultimo singolo nuda. Se una parte dei fan l'ha osannata per il modo in cui protegge la sua libertà d'espressione, l'altra metà ha sgridato allo scandalo e le ha puntato il dito contro. Secondo alcuni utenti, infatti, la decisione di esporre il corpo distoglie l'attenzione dall'arte e, nel suo caso, dalla musica. Il tema è stato argomento di dibattito anche a Pomeriggio 5, il programma di attualità e di informazione targato Mediaset e condotto da Myrta Merlino. Ospite della padrona di casa, lo psichiatra Paolo Crepet ha voluto fare il punto, offrendo al pubblico il suo punto di vista.

Scelta di libertà o di marketing? "Quando arrivi a mostrarti nudo è la fine": questo il pensiero del saggista Crepet che, in collegamento con lo studio del contenitore pomeridiano di Canale 5, ha spiegato: "Mi pare evidente (che sia una scelta di mercato, ndr). Se sei dentro il mercato, qualsiasi cosa è una scelta di mercato". Lo psichiatra ha continuato: "Ma è anche legittimo. Perché bisogna nascondersi dietro a un dito?", ha chiesto. "Vendere i dischi è un mercato. Quindi ognuno cerca di portare l'acqua al suo mulino", ha aggiunto.

Tra gli argomenti della discussione anche tutte le coppie vip che ufficializzano tanto le unioni quanto le rotture. Per Paolo Crepet l'espressione più adatta a descrivere le relazioni che oggi occupano gran parte delle riviste e dei media è questa: "Amore fast food". "Stiamo parlando di un pezzo dell'umanità e non del mondo intero. Se i social celebrano i matrimonio, celebrano anche i divorzi. Anzi, forse lasciarsi fa più audience che prendersi", ha concluso lo scrittore.