Amici, Annalisa sorprende Maria De Filippi: "Da quando ci sei tu..."

09 ottobre 2023 a

a

a

Annalisa torna a casa. La cantante sbocciata ad Amici, il talent targato Maria De Filippi che supporta i giovanissimi nel trasformare il loro sogno in una carriera, è stata ospite d'eccezione dell'ultima puntata del programma. Sorridente e pronta a stregare il pubblico con il suo ultimo brano, "Ragazza sola", l'artista è arrivata in studio e ha travolto il pubblico con il suo entusiasmo. I fan hanno iniziato a ripubblicare sui social network brevi frame della performance, confermando che il successo della 38enne è più che meritato. Tra i tanti video spuntati sul web, però, uno ha attirato più di altri l'attenzione degli utenti.

questa dedica mariana mi sono molto commosso scusate pic.twitter.com/DXOljvp8xo — sasi (@p0liedrico) October 8, 2023

Il brano scelto da Annalisa per il suo trionfo ad Amici è stato, come anticipato, "Ragazza sola". Il pezzo racconta di un amore, di un bene salvifico che ha fatto sentire la protagonista meno sola. E proprio mentre Annalisa faceva il pieno di applausi e concludeva la sua performance, ha deciso di dedicare il messaggio a Maria De Filippi, colei che le ha reso accessibile la strada per diventare uno dei volti di spicco dell'attuale panorama musicale.

I verdetti degli ascolti tv: Belve, Amici e Verissimo volano

"Una ragazza sola, che da quando ci sei tu non è più sola": queste le parole del brano che Annalisa ha scelto di dedicare in diretta alla conduttrice di Amici, con tanto di bacio, poi ricambiato. Il video è stato riproposto in rete. Sui social molti utenti hanno commentato la scena, da molti interpretata come la piena dimostrazione di un programma e di una persona che vogliono solo il bene degli artisti emergenti.